Работники "Содры" в ужасе: у коллег диагностировали коронавирус, а их вызывают на работу

На этой неделе сообщали, что в Вильнюсском отделении Фонда социального страхования ("Содры") на проспекте Лайсвес и в Укмергском отделении у работников были диагностированы случаи заболевания коронавирусом. Сообщалось, что отделения закрыты, работников отпустили домой. Однако работники вильнюсского отделения пришли в ужас, узнав, что после дезинфекции помещений в понедельник они должны прийти на работу.

"Вчера работникам сказали, что они могут работать из дома. Сегодня приходит письмо директора, сообщают о дезинфекции, о том, что дополнительно Что себе думает государство?" – возмущался читатель портала.

Обеспокоены многие работники "Содры".

"Мы должны провести две недели в карантине, чтобы не заразить других, а нам говорят, что можем идти на работу", – возмущаются работники.

"Sodros" darbuotojus pasiekęs direktoriaus laiškas Foto: DELFI skaitytoja

Delfi передали копию письма, подписанного Гинтаутасом Казюконисом. В нем сказано, что в четверг помещение дезинфицировали, а в пятницу дополнительно убрали.

"Значит, 30 марта у нас будет возможность вернуться на рабочие места. Постарайтесь подключиться к служебной почте и ждите дальнейших разъяснений и указаний от своих руководителей", – сказано в письме Казюкониса.

Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис сказал Delfi, что слова Казюкониса неверно были интерпретированы.

"Если в помещении установили коронавирус, то карантин на 14 недель. Это стандартная процедура в таких случаях", – подчеркнул он.

По словам собеседника, это не значит, что почти 500 человек должны в понедельник вернуться на работу.

"Содра" связалась с Национальным центром общественного здравоохранением и получила необходимые разъяснения. Мы собираем для НЦОЗ информацию о контактах заболевших лиц.

Компетентные специалисты лично свяжутся с ними и выяснят все обстоятельства, когда это требуется, назначать самоизоляцию или разрешат вернуться на работу.

Те, кому не надо изолироваться, смогут вернуться на работу, когда пройдет необходимый срок карантина.

Подчеркиваем, что решение о самоизоляции принимает не "Содра", а специалисты НЦОЗ", – сказал Ярмалис.