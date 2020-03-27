Крупные торговые сети в Литве не будут работать в пасхальное воскресенье

Магазины крупных торговых сетей Литвы сообщают, что 12 апреля большая часть магазинов работать не будет. Во второй день Пасхи магазины одной сети изменят график работы, другие будут работать в обычном режиме.

Первая о переменах сообщила сеть Maxima.

В этом году большая часть работников литовской сети Maxima в пасхальное воскресенье будет отдыхать. 12 апреля все магазины Maximа будут закрыты. В понедельник все магазины будут работать в обычном режиме с 9 до 20 ч.

"После объявления карантина те компании, которые могли это сделать, разрешили своим работникам работать дома. У большинства наших работников такой возможности нет, поскольку магазины должны работать каждый день, чтобы покупатели могли купить необходимое. Поэтому мы решили в этом году дать нашим работникам отдохнуть в пасхальное воскресенье и провести время с семьей. Конечно же, у покупателей будет возможность купить все необходимое до этого праздника, мы будем делать все, что для этого нужно", – сказала гендиректор Maxima Йоланта Бивайните.

Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что 11 апреля магазины закроются в 20 ч., на час меньше обычного.

В Пасхальное воскресенье магазины будут закрыты, а в понедельник откроются в 8 ч. утра. (Сейчас магазины Norfa с понедельника по субботу работают с 7.00 до 21.00 ч.)

Пресс-секретарь сети IKI Индре Балтрушайтене сказала, что магазины этой сети в пасхальное воскресенье также будут закрыты.



"Мы решили в этот напряженный период дать работникам возможность отдохнуть, провести время с семьей. У покупателей будет возможность купить все необходимое и подготовиться к праздникам, мы призываем покупателей в это время делать покупки на более длительный срок", – сказала она.

12 апреля будут закрыты и магазины сети Lidl. В пресс-релизе сказано, что сеть принимает такое решение уже третий год подряд.

13 апреля магазины будут работать по обычному графику.

12–13 апреля изменится время работы магазинов Rimi. В воскресенье магазины Rimiбудут закрыты, а 13 апреля будут работать с 9 до 20 ч.