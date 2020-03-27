В связи с остановкой рейсов в Россию Oro navigacija лишится еще 50% работы

Поскольку Россия в пятницу в полночь остановила международные рейсы авиакомпаний, глава литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija сказал, что оставшиеся объемы деятельности сократятся еще наполовину.

"Нужно, очевидно, что касается России, подождать день или два, пока они вернут своих людей и тогда смотреть, каково это влияние, поскольку сообщение между Калининградом и остальной Россией будет, и это факт, но будет влияние, не случится так, что вообще все рейсы пропадут", – BNS глава Oro navigacija Миндаугас Густис.

"Сегодня мы еще не заметили сокращения, и его не будет, скорее всего, завтра-послезавтра будет видно. Это должно снять около 50% с того остатка, что есть сейчас", – добавил он.

По его словам, в четверг в воздушном пространстве Литвы было 139 транзитных рейсов, в пятницу до середины дня – 50. М. Густис утверждает, что статистика обоих дней пока схожа.

М. Густис утверждает, что спад авиационного бизнеса из-за коронавируса может составить около 90%.

"Пока мы видим, что должны пережить этот период, мы достаточно финансово сильны и дождемся оживления", – сказал М. Густис.