Создана модель распространения коронавируса в Литве: когда будет пик

Каждый день ужесточаются меры по предотвращению распространения коронавируса, усиливаются озлобленность, обвинения, тревога за будущее, уже 345 человек заразились, 5 человек умерли, ситуация в Литве постоянно меняется. А ведь это всего лишь вторая неделя карантина.

Если всё будет развиваться также, то какие цифры мы увидим через несколько недель или месяцев? Одна из математических моделей показывает прискорбную, но ясную тенденцию.

Еще в конце февраля, до объявления чрезвычайной ситуации Ахмед Горбаль улетел с семьей на Тенерифе в отпуск, а теперь он застрял на этом острове. Коронавирус заставил семью сменить дом, но при этом открыл и возможности. Горбаль, магистр бизнес-администрирования, инженер по телекоммуникациям и один из основателей французского предприятия Inveniam, создал математическую модель распространения коронавируса, основанную на уже применявшихся для Италии и Испании моделях, но на этот раз в применении к Литве, как он сам сказал, из желания лучше понять, какой выбор его ожидает.

"Так как мне нравится математика, я начал создавать модели для Тенерифе и Франции, откуда я родом, а также – и модель для Литвы, откуда родом моя жена, и где живем мы с семьей", - рассказал журналисту Delfi француз, проживающий в Вильнюсе.

Ahmed Ghorbal Foto: A. Ghorbal nuotr.

В течение последних 10 дней Горбаль, изолировавшийся в закрытом помещении, исследовал данные о распространении коронавируса во Франции, Китае, Италии, сравнивал различные факторы, даже погодные условия.

"Я бы хотел отметить, что абсолютно не претендую на идеальную модель, это просто предположения, основанные на собранных данных. Я могу ошибаться и хотел бы ошибаться, но, я надеюсь, что эта модель покажет, что коронавирус не просто какой-то грипп", - скромно сказал Горбаль, ведь его модель показывает взрывной экспоненциальный рост. Сейчас всё больше людей понимают серьезность ситуации и тревожатся из-за нескольких сот случаев заражения, а математическая модель Горбаля показывает, что скоро зараженных в Литве будут тысячи.

Количество будет расти резко

Другие модели Горбаля были точны: для Франции – с погрешностью в 2%, для Италии – 3%, а для Тенерифе погрешность была нулевая. Созданная для Литвы модель показывает, как коронавирус может распространяться в стране в ближайшие недели и месяцы. Спустя почти месяц после подтверждения первого случая заражения в Литве количество зараженных сначала росло понемногу – по одному, несколько случаев, затем – по 7-8 в день, пока не превысили десяти в день, и общее количество превысило 300. Однако весьма вероятно, что эти цифры будут расти дальше.

Уже в начале апреля количество заразившихся может превысить тысячу, а еще через несколько недель – 3000, а пика показатель общего количества заболевших достигнет в начале мая – почти 7000 заразившихся коронавирусом. И это только в том случае, если Литва будет придерживаться хотя бы тех строгих правил карантина, которые были введены 24 марта. Если не соблюдать рекомендации и указания, то количество заразившихся, а затем и жертв, может расти, особенно, если те, у кого болезнь проходит бессимптомно, не соблюдали указания по изоляции и карантина и некоторое время распространяли вирус. А могло бы быть и хуже.

"Например, если строгий карантин был бы введен только 1 апреля, то приблизительно к 20 мая уже было бы 20 000 заболевших. Теперь модель показывает эту точку отсчета 24 марта – через 21 день все инфицированные либо выздоровеют, либо, к сожалению, некоторые из них умрут, именно поэтому кривая начнет двигаться вниз", - утверждает Горбаль.

Koronaviruso plitimo Lietuvoje modelis Foto: A. Ghorbal nuotr.

Сотни жертв – только начало

Созданная Гобралем модель включает погодные условия, случаи заражения медиков и даже возвращение на родину потенциально зараженных и распространяющих вирус эмигрантов. Правда, хотя Горбаль признает, что модель является реалистичной, он мог лишь предполагать, сколько подходящих респираторов будет у жителей, - средняя выборка может не соответствовать реальности в больницах, которым не хватает даже элементарных масок.

Горбаль также отметил, что, несмотря на громкие заявления представителей власти Литвы о готовности, о большом количестве мест в больницах, особенно важна готовность медицинского персонала и наличие необходимого оборудования – если не будет достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), можно ожидать роста количества жертв. В настоящее время Горбаль в своей модели 10% из 7000 заразившихся предсказывает серьезные испытания – борьбу за жизнь в отделениях интенсивной терапии.

"Иначе говоря, Литва должна подготовить 700 мест в отделениях интенсивной терапии", - сказал Горбаль, однако предупредил, что с увеличением количества заразившихся медиков и медсестер будет расти не только общее количество заразившихся, но и количество смертей – оставшиеся медики просто не успеют лечить заболевших.

"Модель основана на данных ВОЗ, что болезнь COVID-19 проявляется у одних людей бессимптомно, у других проявляются легкие симптомы, а также есть и случаи, когда симптомы проявляются либо сильно, либо в тяжелой форме – в этих случаях необходимо интенсивное лечение.

Если в последних двух случаях нет достаточной медицинской помощи (не хватает аппаратов ИВЛ, не хватает медиков или медсестер), количество смертей будет большим. Поэтому в Италии уже через две недели мы увидели такую ужасающую статистику", - утверждает создатель модели. Он также подчеркнул, что его модель основана на предположении, что количество ежедневно тестируемых людей не будет расти более, чем на 50%.