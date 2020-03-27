Коронавирус диагностировали у резидента Каунасской клиники заболел еще один врач Шешкинской поликлиники

Портал lrt.ltсообщает, что по имеющимся у него данным, коронавирусом заболел работавший в Каунасской клинке врач-резидент.

Эту информацию lrt.lt подтвердила пресс-секретарь Каунасской клиники Аусте Александравичюте-Швяжене.

Резидент работал в отделении гематологии.

Об этом информированы работники и пациенты клиники.

"В среду вечером у врача-резидента Каунасской клиники, работавшего в отделении гематологии, диагностировали COVID-19. Узнав об этом, мы выявили все его контакты в клинике – как работников, так и пациентов, и проверили их, - сказано в сообщении. - Все тесты отрицательные. С выписанными пациентами связались, у них никаких симптомов нет. VДвоих пациентов, которые напрямую общались с резидентом, проверили на COVID-19, ответ – отрицательный".

В последний раз резидент был на работе 13 марта. Сейчас он находится в самоизоляции. Его самочувствие хорошее.

Коронавирус установили и у врача Шешкинской поликлиники

Портал 15min.lt сообщил, что 27 марта коронавирус диагностировали у еще одного врача Шешкинской поликлиники в Вильнюсе. В данном случае непонятно, от кого могла заразиться врач.

Ранее сообщалось о враче из этой поликлиники, которая ездила за границу, а потом у нее установили COVID-19. Эта врач приходила на работу. Тогда всех, кто с ней контактировал, изолировали.

По данным 15min.lt, врач, о которой сообщили 27 марта, за границу не уезжала. Возможно, она заразилась от пациента.