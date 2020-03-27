В Клайпеду идёт новый груз нефти для Беларуси

В выходные в Клайпедский порт должен прийти пятый в этом году танкер с нефтью для Беларуси.

Судно Front Ocelot под флагом Маршалловых островов из российского порта Усть-Луга в четверг пришёл в финский порт Порвоо, показывают порталы marinetraffic.com и myshiptracking.com. В Усть-Луге действует нефтепогрузочный терминал.

"Front Ocelot мы ждём на нефтетерминале в Клайпеде в эти выходные, танкер доставит груз около 85 тыс. тонн сырой нефти", – прокомментировали BNS в Klaipedos nafta.

Судно Fulmar на прошлой неделе доставило через Клайпеду из российского Приморска около 75 тыс. тонн нефти для белорусского новополоцкого НПЗ "Нафтан", а еще раньше из того же порта пришёл танкер Vernadsky Prospect примерно с 80 тыс. тонн нефти. 4 марта в Клайпеду заходил танкер Front Ocelot, в конце января нефть из Норвегии привёз Breiviken.

До этого нефть через Литву доставлялась в Беларусь в 2017 году.