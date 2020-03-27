Врач рассказал о нетипичных симптомах коронавируса: что может быть после болезни

Врач, инфектолог Арвидас Амброзайтис уверяет, что коронавирус можно определить по некоторым нетипичным симптомам, но даже у специалистов этот вирус вызывает немало вопросов.

В передаче "День на Delfi" профессор рассказал обо всех типичных и нетипичных симптомах коронавируса, о возможных последствия этой болезни, о разнице между гриппом и коронавирусом. Амброзайтис рассказал, не опасно ли сейчас гулять и заниматься спортом на улице.

– Почему мы слышим о случаях с нетипичными симптомами и можно ли называть это типичными или нетипичными симптомами?

– Эти симптомы, жалобы (проблемы с обонянием и осязанием), показывают, что этот вирус может поразить и нервные клетки. Это уже такая информация, которая вызывает беспокойство, согласно имеющимся данным, в Северной Корее у 30% пациентов с легкой формой были проблемы с обонянием. Как это можно объяснить?

Предполагают, что вирус попадает через слизистую и нос, а эти органы находятся перед мозгом, далее он может попасть в продолговатый мозг, есть даже гипотеза, что если он туда попадает, а этот мозг как раз отвечает за жизненно-важные функции, например, дыхание, то, возможно, поэтому люди умирают так быстро, особенно люди из группы риска, я имею в виду дыхательную недостаточность, поскольку поражается центр в мозгу, отвечающий за дыхание.

– Если симптомы легкие, может ли быть так, что особого вреда не будет?

– Пока мы не располагаем такими данными, что после легкой или средней степени тяжести болезни, когда госпитализация не нужна, не остаются какие-то последствия. Мы знаем, что у тех, кто переболел тяжелой формой, кого подключали к аппарату ИВЛ, развивается фиброз легких. Это образование полосок соединительной ткани на легких, рубцы на всю жизнь, это значит, что легкие не могут в полной мере выполнять свои функции, поскольку часть тканей заменяется шрамами, альвеол не остается. Еще интересно, что я заметил в литературе, некоторые люди, переболевшие легкой или бессимптомной формой, чувствуют только проблемы с обонянием. Это осин из симптомов, который позволяет диагностировать легкую форму инфекции.

– Может ли человек сам отличить грипп от коронавируса?

– По опыту мы знаем, что во время гриппа бывает не только кашель и боль в горле, но и выделения, насморк, но что касается коронавируса, ему насморк не характерен, мокрый кашель и дыхательная недостаточность, незначительное повышение температуры, а во время гриппа температура бывает высокой.

Также человек чувствует сильную слабость, реже бывают проблемы с дыханием, но надо сказать, что по симптомам сложно отличить грипп от коронавируса. Нужно делать анализ, симптомов недостаточно.

– Если начался кашель, чувствуется усталость, ломота костей, нарушения обоняния, потеря ощущения вкуса – надо проверяться?

– Поскольку в Литве стали регистрировать больше местных случаев заболевания, думаю, всех, у кого температура, боль в горле, кашель, боль в мышцах, проблемы с обонянием, надо проверять и на грипп и на коронавирус. Неважно был ли человек за границей, был ли контакт, думаю, это будут делать.

– Многие люди, которые раньше занимались спортом, сейчас не могут этого делать в залах. Можно ли бегать на улице?

– Я думаю, что бег на улице не опасен, если рядом нет людей, маска в таком случае точно не нужна.