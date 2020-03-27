В Литве количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 345

Минздрав Литвы сообщает, что количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 345. Это значит, что за сутки подтвердили 55 новых случаев коронавируса.

По данным на 8.00 ч. 27 марта:

В Литве подтвердили: 345 случаев коронавируса

Зарегистрированы: 4 смерти

Выздоровел: 1 человек

Вчера проверили: 1175 человек

До сих пор взято: 5495 образцов

Свои данные Национальному центру общественного здравоохранения предоставили 74 887 человек

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.