В литовские парки выехала конная полиция

В столичных парках, скверах, на пляжах уже патрулирует конная полиция. Ее основная функция – предупредить людей, чтобы они не собирались группами, соблюдали безопасное расстояние.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что тут нет ничего необычного. Конная полиция патрулирует в парках ежегодно, просто в этом году сезон начался раньше из-за теплой погоды.

У конной полиции есть 10 лошадей, все сразу не работают. "Патрулируют, общаются с людьми, пытаются убедить, что надо опасаться эпидемии", – сказал Матонис.

За невыполнение требований полиции грозит штраф, однако полиция надеется, что составлять протоколы не потребуется. За неподчинение законным требований стражей порядка грозит штраф в размере 90-140 евро.

Матонис напомнил, что в парках будут дежурить не только конные полицейские. "Маршруты патрульных изменят, они будут проходить ближе к паркам и скверам – там, где собирается больше людей. Будут призывать людей соблюдать социальную дистанцию", – сказал он.

Особое внимание паркам полиция будет уделять на этих выходных, поскольку ожидается хорошая погода и люди, вероятно, отправятся на природу.

Полиция напоминает, что в парках и других общественных местах можно ходить не больше чем по двое (исключение делают лишь для семей). Важно сохранять расстояние в 2 метра и общаться не дольше 15 минут.

В магазины и другие торговые места по новым правилам ходить должен только один член семьи. В общественных местах рекомендуют носить маски или другой предмет, закрывающий нос и рот.