Минздрав: подметать в подъездах строго запрещается

Из-за угрозы коронавируса Минздрав Литвы отмечает, что подъезды надо мыть обыкновенной водой с обычными средствами дезинфекции, но ни в коем случае, не подметать.

"Рекомендуем влажную уборку в подъездах с помощью обычных моющих средств с дезинфицирующими добавками. Перила протирать хотя бы раз в день влажной тряпкой со средством, содержащим дезинфектор", – сообщается в появившихся в четверг рекомендациях.

"Во время карантина подметать в подъездах запрещается", – сказано в сообщении. Кроме того, 2–3 раза в день в подъезде надо устраивать сквозняк, проветривать его, кабины лифтов надо быть каждый день.

Кроме того, ежедневно рекомендуется дезинфицировать кнопки домофона. Некоторые муниципалитеты дезинфицируют подъезды многоквартирных домов.