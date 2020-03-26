В Литве одна сеть аптек будет продавать дезинфектор для рук по себестоимости

Правильная гигиена – мощное оружие в борьбе с коронавирусом. Несколько недель назад с прилавков в стране исчез дезинфектор для рук, его раскупили.

В пресс-релизе сказано, что с учетом сложившейся ситуации аптеки сети Camelia сами разливают дезинфектор по 100 мл бутылочкам. Средство было разработано в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В сутки планируют розлив 1000 л жидкости.

Сегодня первая партия поступила в крупные аптеки сети в Вильнюсе. На следующей неделе средство появится в аптеках этой сети по всей стране.

Дезинфектор будут продавать по себестоимости

"Хочется, чтобы это средство в наши дни было доступно всем. Жаль, что есть компании и люди, которые пользуются сложившейся ситуацией, и продают такие средства дороже. Я надеюсь, что наши действия уменьшат масштабы злоупотребления", – сказала гендиректор компании Nemuno vaistinė, которая управляет сетью аптек Camelia, Аушра Будрикене.

В аптеках сети будут и дезинфекторы других поставщиков.