Парикмахер: если ситуация не изменится, многие будут вынуждены нарушать действующие правила

Парикмахеры и другие работники салонов красоты в Литве не могут работать из-за действующего карантина. Жизнь их печальная, рассказала глава ассоциации парикмахеров Йоланта Мачюлене. По ее словам, люди хотят знать, чем им поможет государство в этот сложный момент.

Глава ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты рассказала, что членам ассоциации постоянно звонят клиенты с просьбой постричь их или покрасить корни волос.

"Им кажется, что если немного покрасишь или пострижешь, то это нестрашно, не заразишься", – сказала Мачюлене.

Карантин в Литве ввели с 16 марта и действовать он будет до 13 апреля.

Мачюлене сказала, что на улице солнце, но настроение у людей печальное.

"Печально, поскольку в плане правительства по спасению бизнеса специалисты этой сферы не предусмотрены. Это такой шок - молодые, активные специалисты, которые платят налоги, не получат никакой пользы от плана по спасению бизнеса", – заметила она.

Ранее сообщалось, что самозанятые смогут получить субсидии в размере 257 евро в месяц.

Мачюлене отметила, что такие заявки можно подавать до 5 апреля.

"Мы не работаем вторую неделю, и непонятно, когда начнем работать. Владельцев компаний ждет серьезное финансовое бремя, ведь придется платить работникам за простой, заплатить налоги. Власти не думают на какие деньги это делать, думать надо нам самом", – сказала она.

"Мы прекрасно понимаем угрозу пандемии, но самое страшное - неизвестность. Не хватает информации, она часто меняется. Особенно тяжело людям, работающим в небольших городах, им получить информацию еще труднее. Приходится работать консультантом, юристом, советником", – сказала Мачюлене.

В Европе, по ее словам, в этой сфере происходит то же самое.

"Но там помощь специалистам салонов красоты и малому бизнесу предоставляется разная. Изложены все позиции – что получит, если работает по бизнес-удостоверению, по справке и т.д. С момента объявления карантина я собрала 20 ссылок о том, как спасают предпринимателей, но ведь есть представители малого, есть представители крупного бизнеса. Компенсации уравняли всем", – сказала она.

Мачюлене поделилась статистикой ГНИ, которая показывает, что в 2019 г бизнес-удостоверения в этой сфере взяли 10 192 человек. Цена такого удостоверения варьирует от 48 евро (Молетский и Йонавский район) до 684 евро (в Вильнюсе).

"Мы ждем 5 апреля, надеемся, что до этого времени ситуация изменится, я планирую обратиться к правящим с вопросом, а как дальше жить людям, которые не могут работать, сидят в самоизоляции, что делать до 5 апреля разведенной женщине с тремя малолетними детьми, родителями инвалидами, которая сейчас вынуждена жить на их пенсию", – сказала она.

Она сказала, что есть слухи, будто парикмахеры работают нелегально.

"Может, и есть, я не полиция, не проверяю. Сейчас людей учить не будешь, каждый должен отвечать за себя. Неизвестность и нестабильность значительно влияют на отношении людей трудоспособного возраста. Если ситуация не изменится, многие начнут нарушать правила. будут рисковать, чтобы выжить", – предупредила она.

Мачюлене рассказала, что звонят клиенты, терроризируют специалистов.

"Такие люди привыкли к общению, сейчас они в изоляции, им звонят клиенты. К чему я веду, да к тому, что человек может сломаться, ведь безработица, отсутствие доходов может привести не только к банкротству, но и к личным драмам. Поэтому буду писать представителям власти, чтобы узнать, чтобы было больше конкретики", – сказала она.