Мэр Вильнюса: образцы на коронавирус исследуют слишком медленно, Вильнюс отстает на 3 дня

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что взятые образцы исследуют слишком медленно.

По его словам, в Вильнюсе образцы начинают исследовать только через три дня.

"Нас очень беспокоит, что у нас можно проверить больше образцов, чем берут, но при этом исследование длиться очень долго. На сегодняшний день в Вильнюсе опаздывают на три дня", – сказал в четверг на пресс-конференции Шимашюс.

"Взятый образец три дня лежит, пока его начинают исследовать. Это опасно для жизни, может быть так, что часть образцов вообще будут непригодны для исследования, если Минздрав не примет другое решение – если не подключит другие лаборатории, чтобы увеличить мощности. Мощности в Вильнюсе есть, мы призываем их использовать", – сказал мэр.

В начале пресс-конференции он сказал, что мэрия выполняет все указания.

"Как вчера, так и сегодня и завтра мы будем выполнять указания главного оперативного центра", – сказал мэр, призвав новый комитет, который возглавил премьер-министр Саулюс Сквернялис, давать четкие указания.

Шимашюс заверил, что тех, кто не будет соблюдать правила карантина, не будут отпускать изолироваться дома.

"Важно подчеркнуть, что дома изолироваться будут только те, кто соблюдает условия карантина. Те, кто не соблюдает их даже в гостинице, могут даже не думать о переезде домой – их будут строго контролировать в предназначенных для этого местах. Тут потребуется и помощь полиции", – сказал он.

По словам советника мэра Каролиса Жукаускаса, после изоляции сотни работников НЦОЗ в среду проверка находящихся в гостинице затянулась, поэтому муниципалитет хочет брать образцы сам без НЦОЗ.

Во вторник и среду в Вильнюс доставили больше 1000 человек, их доставили в гостиницы. Проблемы с их питанием были решены.