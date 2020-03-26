Директор Паневежской больницы: последний тест скончавшегося пациента был отрицательным

25 марта Минздрав Литвы сообщил о 4 смерти от коронавируса. Человек скончался в Паневежской больнице. О его смерти 26 марта рассказал директор больницы Арвидас Скорупскас.

Скорупскас рассказал, что последний тест на коронавирус, выполненный 24 марта был отрицательным, но врачам не удалось спасти жизнь пациенту.

"Титанических усилий не хватило, наш пациент скончался после 40-минутной реанимации", – сказал главврач.

Он просил не спрашивать о других болезнях покойного, поскольку не рассказывать об этом просили близкие умершего.

Скорупскас передал свои соболезнования и соболезнования врачей близким покойного. Он сказал, что врачи сделали все возможное.

"К сожалению, медицина иногда безжалостна и ее одной недостаточно", – сказал врач.

Напомним, что в Паневежисе скончался пациент, который попал в больницу 12 марта. Он входил в группу риска.

Пациент находился в больнице больше двух недель. Он обратился за помощью после возвращения из ЮАР, его состояние было тяжелым. На прошлой неделе врачи говорили, что он чувствует себя неплохо и его можно выписать, но в среду мужчина скончался.

В больницу пациент обратился по другой причине, а коронавирус у него установили уже в больнице и не сразу, поэтому 51 член персонала был изолирован. Ни у кого из них коронавирус не обнаружили.