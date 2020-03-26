Департамент тюрем объявил о заболевшем коронавирусом работнике

У сотрудницы подчиненного Департамента тюрем учреждения, которая с 14 марта находилась в изоляции после поездки за границу, установили коронавирус, сообщает Департамент тюрем.

Женщина вернулась из Доминиканской Республики, соблюдала все меры предосторожности, находилась в самоизоляции в Каунасе.

Рекомендации по самоизоляции ей предоставляли специалисты центра общественного здравоохранения. 23 марта она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам.

В результате тестирования, диагноз был подтвержден. Женщина лечится дома, ее состояние удовлетворительное, стабильное. На работу женщина не приезжала, с коллегами не общалась.

По данным Минздрава на 8.00 26 марта в Литве зафиксировано 290 случаев заболевания коронавирусом.