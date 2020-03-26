Министр финансов Литвы: регулирование цен – только в самом крайнем случае

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что правительство может воспользоваться своим правом на регулирование цен только в самом крайнем случае.

"Сама дискуссия возникла ранее, как реакция на то, что немало стран уже предприняли такую возможность. Таким правом можно воспользоваться только в самом крайнем случае, если цены на товары первой необходимости будут расти очень быстро. Такое право у правительства будет, но, я надеюсь, им не придется воспользоваться", – сказал в интервью Žinių radijаs Шапока.

Он сказал, что оценивает подорожание корзины самых необходимых продуктов как временное явление.

"Я оцениваю это как кратковременный эффект, поскольку были сбои с поставками. Я думаю, что ситуация стабилизируется, и правительству не придется регулировать цену", – сказал Шапока.

На заседании в среду правительство одобрило регулирование цен на самые необходимые товары в случае крайней необходимости. Президент Гитанас Науседа сказал, что регулирование цен - не лучший способ обеспечения постоянных цен.

"Если мы беремся замораживать цены или регулировать их, продукты, цены на которые будут регулироваться, пропадут с прилавков", – сказал Науседа.

Литва уже договорилась с международными финансовыми ведомствами о крупном кредитовании по разумной цене, сообщил Шапока.