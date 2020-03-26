"Скорее всего, будет ограничен въезд и выезд, местное сообщение. Эти меры будут жестче, чем в других местах", – сказал он в интервью LRT.
По его словам, ситуацию рассмотрят 26 марта, и примут необходимые решения.
Очагом коронавируса Укмерге стал 19 марта, когда вирус диагностировали у врача местной больницы.
С тех пор в городе от этого вируса скончались 3 человека.
Директор администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас в среду сказал BNS, что всего в районе зарегистрировано 11 случаев заболевания этим вирусом.
В среду сообщили, что начата проверка врачей и пациентов Укмергской больницы. В больнице открыто только отделение по уходу за больными. В отделении находятся 95 пациентов.
Всего в больнице работают 300 человек, 240 из них изолированы.