Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве

Коронавирус подтвержден у десяти военных международного батальона НАТО, дислоцированного в Литве, подтвердил в среду BNS представитель по связям с общественностью этого подразделения в среду вечером.

"Есть и другие подтвержденные случае. В данный момент в целом 20 случаев", – сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.

Офицер не детализировал гражданство военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

С тем, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.

О новых случаях в батальоне НАТО в Литве в среду первым сообщила программа новостей телеканала TV3.

Боевая группа Батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.