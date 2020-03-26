СМИ: коронавирус диагностировали у работника скорой помощи в Каунасе был контакт с врачом из Укмерге

У одного из медиков Каунасской станции скорой помощи установили коронавирус, изолированы шесть коллег врача, пишет Kauno diena.

Директор станции Нелита Гуджюнайте-Бибартене подтвердила, что COVID-19 установили о одного их работника: "Это фельдшер, работающий у нас, студент медицинского университета, который проходит интернатуру в Укмергской больнице".

По словам Гуджюнайте-Бибартене, этот фельдшер контактировал с заболевшим врачом из Укмерге, поэтому он находился в режиме самоизоляции.

"У него нет никаких симптомов болезни. Его проверили, когда он находился в самоизоляции. Ответ был положительный", – сказала она.

Из-за контактов с фельдшером в изоляцию отправили шесть работников станции, у четверых тест был отрицательный, двух результатов еще ждут. По словам директора, работа станции продолжается. Всего на станции 64 работника.