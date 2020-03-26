Цена растет: дезинфектор в Литве по полсотни евро

50,35 евро – столько в одном литовском магазине стоит 4 л дезинфектора для рук. Фотографией с порталом Delfi поделились читатели.

Редакция портала связалась с представителями магазинов Aibė, однако они сказали, что неясно, в каком магазине снято фото, поэтому они что-то комментировать не могут (под брендом Aibė работают больше 200 юридических лиц).

Порталу удалось связаться с ЗАО Sangaida, которая является поставщиком средства. Директор компании Александра Миллер подтвердила, что они поставляют средства нескольким магазинам Aibė.

"Сегодня спрос на этот товар огромный, поэтому и цены нестабильные. Производители говорят – все из-за нехватки сырья", – сказала она, заметив, что они поставляют продукцию юридическим лицам.

Миллер сказала, что не может сказать, каким именно магазинам сети они поставляют свою продукцию. Не смогла она назвать и оптовую цену, поскольку, по ее словам, цены сейчас сильно колеблются.

Delfi связался с производителем дезинфектора компанией Vilniaus degtinė. Ее глава Рокас Митузас подтвердил, что стоимость этого продукта растет.

"Конечно, цена меняется. За несколько недель с момента, когда был начат этот проект, сырье подорожало в 2 раза, вот и результат.

Когда-то мы 4 л продавали оптом за 10 евро, сейчас цена до 20 евро. Может 13-15 евро, правда, цена каждый день меняется, но 50 евро – это дорого", – сказал он.

Митузас заверил, что в торговых точках 5 л дезинфектора Vilniaus degtinė можно купить за 30 евро.