В Укмергской больнице работает лишь один врач - остальные на больничном

В Укмергской больнице, где коронавирус установили у одного врача, и от этой болезни умерли трое пациентов, работает лишь один врач - остальные на больничном, рассказал Delfi ее директор Римвидас Цивилка. В больнице работает только паллиативное отделение. Врачу помогают несколько медсестер. "С персоналом у нас большая проблема", – сказал он.

Местный житель который знает, что происходит в больнице, сказал, что там царит хаос. Работает только один врач. Он работает уже несколько суток. В больнице осталось 5 медсестер, все уже переутомлены от бессменной работы.

Delfi напоминает, что после того как коронавирус диагностировали у врача этой больницы, 240 медиков были изолированы. Житель Укмерге, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что те врачи, которые не контактировали с заболевшим врачом, взяли больничные.

Журналист говорил о сложившейся ситуации с главврачом больницы.

"Ситуация в больнице напряженная, на карантине 240 врачей. Проблема с персоналом огромная", – сказал он.

Он подтвердил, что врач работает всего один.

"У него бывает смена, потом его сменяют, все в порядке. Работает по графику, ничего страшного. У нас есть список, скоро один врач вернется после карантина, – сказал Цивилка. – С сегодняшнего дня работает только отделение паллиативного ухода. Эту проблему мы уже поднимали, имею в виду нехватку персонала".

Он заметил, что команду медсестрер собрать удается, потому что не работают другие отделения, а вот с врачами - проблема.

Цивилка подтвердил, что были такие врачи, которые взяли больничные. Возможно, они боялись работать.

"Есть такие и среди медсестер. Это осложняет ситуацию дополнительно, если работает человек в поликлинике, и узнает, что его хотят перевести в другое место... – сказал главврач. – Я думаю, бояться заразиться, бояться, что не смогут работать в другом отделении. С нуждающимися в уходе работа специфическая. Пациенты старые, сложные, есть всякие страхи".

Поскольку контакт с заболевшим врачом был в разные дни, карантин у врачей также заканчивается по-разному.

"Мы следим, когда и кто должен вернуться. Один возвращается в субботу, другой в понедельник. Может, восстановится работа", – сказал Цивилка. Он заметил, что только 25 марта больница смогла проверить на коронавирус оставшихся пациентов и персонал.