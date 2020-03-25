Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать?

Пандемия коронавируса внесла сумятицу в работу базовых госучреждений. Власти принимают решения, связанные с противодействием и уменьшением последствий от вспышки Covid-19 каждый день. Многие не успевают следить за обновлениями, поэтому здесь мы будем делиться важнейшими сообщениями о том, что можно и чего нельзя делать во время карантина. Информация будет дополняться.

1. На данный момент в Литве действует горячая телефонная линия 1808. Если вы почувствовали себя плохо, если вы подозреваете, что могли заразиться коронавирусом, если вы хотите проконсультироваться со специалистами по этому вопросу и сдать тест, обращайтесь по этому номеру. Эта бесплатная линия работает круглосуточно на территории всей Литвы.

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2. Помимо горячей линии 1808, вы можете звонить по номерам Национального центра общественного здоровья: +370 618 79984 и +370 61694562 (круглосуточно).

3. Карантин в Литве будет действовать, по меньшей мере, до 13 апреля. В это время ограничен въезд и выезд из страны, не работают школы и вузы, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе и рестораны, а также почти все магазины за исключением продуктовых и аптек. Барам и ресторанам не запрещено оказывать услуги доставки еды на дом или на вынос. Все граждане Литвы, решившие вернуться домой в период карантина, обязаны будут провести 14 дней в самоизоляции в жилых местах, которые обеспечат самоуправления. Однако этот порядок собираюся изменить и отпускать тех, кто добровольно согласится соблюдать строгую изоляцию дома и подпишет документ об ответственности, по которому за нарушение им будет грозить наказание.

Нарушителям, прибывшим из-за границы, отказывающимся соблюдать обязательные правила о самоизоляции, грозит штраф в размере от 500 до 1500 евро.

4. Во время карантина запрещены посещения в лечебных учреждениях и тюрьмах.

5. При желании человек может самостоятельно провериться на наличие у него коронавируса. Для этого нужно получить разрешение-направление, обратившись по вышеупомянутым номерам горячей линии. В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, в Паневежисе, Алитусе, Мариямполе и Тельшяй действуют мобильные пункты, где у вас могут взять анализы. Прибыть туда необходимо на собственном транспорте. Если у вас нет возможности приехать на личном транспорте, обратитесь к самоуправлению – вам должны помочь добраться до места.





6. По распоряжению министра здравоохранения, продуктовые магазины и аптеки обязаны ограничивать потоки покупателей, чтобы избегать столпотворений внутри помещений. В торговых центрах должны быть обеспечены средства для дезинфекции.

7. Распоряжение министра запрещает жителям Литвы ездить в магазины группами. Покупать продукты можно максимум по двое, а члены семьи должны закупаться по одному.

Rimi Lietuva parduotuvių saugumas Foto: Rimi Lietuva parduotuvių saugumas

8. Минздрав не обязывает, но настоятельно рекомендует всем гражданам носить в общественных местах перчатки и маски. Если нет возможности приобрести маску, прикрывайтесь платками или шарфом.

9. В общественных местах – на улице, в парках, зеленых зонах, местах для прогулки – жители должны находиться группами не более двух человек, за исключением членов одной семьи, соблюдать безопасную дистанцию (расстояние - больше 2 м, общаться не больше 15 минут), избегать физического контакта, соблюдать гигиену, а места торговли и услуг должен посещать один член семьи.

Foto: Aldas Ten / F360.LT

10. В Литве начал работу Национальный центр координации волонтеров. Все, кто имеет возможность помочь людям пожилого возраста с покупками, оказать поддержку нуждающимся, детям или оказать любую другую помощь, могут регистририваться на сайте www.stipruskartu.lt.

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