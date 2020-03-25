В Паневежисе от коронавируса скончался либерал Йонас Катинас

25 марта Движение либералов сообщило, что от коронавируса скончался многолетний член их паневежского отделения Йонас Катинас.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Паневежской Республиканской больницы Витаутас Ряубишкис, пациент был госпитализирован более двух недель назад, в больницу он обратился после возвращения из Южно-Африканской Республики (ЮАР), его состояние все это время было тяжелым.

"Сегодня около 11 часов пациент скончался, он был заражен коронавирусом. Его лечили с 12 марта, он входил в группу риска и у него были многие смежные болезни. Медики все это время профессионально и очень ответственно работали, директор выражает искренние соболезнования семье и близким покойного, искренне благодарит весь медицинский персонал", – сказал Ряубишкис.