Пассажиров с парома отвезли в гостиницу у залива: довольны решением не все

Из Швецию в Клайпеду пришел паром, приехавших распределили по подготовленным гостиницам. Тех, кто был на своих автомобилях, сопроводила полиция. 7 человек поселили в гостинице на берегу залива, но этим довольны не все.

Приезжих встретила полиция, пограничники и специалисты Национального центра общественного здравоохранения. Правда, некоторых это не успокоило. Люди успокоились только тогда, когда их заверили, что они будут жить в отдельных комнатах.

Представитель компании DFDS Вайдас Клумбис информировал, что вернулись 38 человек, из них только 5 были без машин.