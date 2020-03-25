Коронавирус добрался до Сейма Литвы депутаты придут в зал лишь на голосование

Коронавирус добрался до литовского парламента. Портал Delfi получил копию письма, полученного работницей парламента, в котором сказано, что вирус диагностирован у работницы канцелярии. В письме спрашивают, кто контактировал с этим человеком.

"Уважаемые, информируем, что коронавирус (COVID–19) подтвержден у одного работника нашей канцелярии. Канцелярия уже установила контакты заболевшего в парламенте (их было всего несколько). Все, у кого был контакт, информированы лично", – сказано в письме.

Парламент предпринял все необходимые меры, заседание состоится, но депутаты придут в зал только голосовать.

"Сейчас заседания комитетов, комиссий и работа парламентской канцелярии организована дистанционно. Она будет также проходить и в будущем. Особые меры безопасности принимаются и при организации работы парламента. Ближайшее заседание намечено на 31 марта. Депутаты придут в зал только голосовать, все остальное будет проходить дистанционно, каждый будет находиться в своем кабинете", – сказано в сообщении.

"Меня информировали, что человек общался с очень ограниченным числом других людей, то есть нет вероятности широкого распространения. Сейчас даются задания выяснить, с кем общалась, а также с кем потом общались контактёры", – сказала BNS первый вице-председатель сейма Рима Башкене.

Вице-спикер сказала, что, по её данным, коронавирусом заразилась сотрудница, которая побывала в личной поездке.

По словам Р. Башкене, сотрудница сейма вернулась из-за рубежа 10-11 марта, она пришла на работу во время пленарных заседаний 17 марта.

"17 марта был день заседаний, и она была на работе и контактировала и с членом сейма, здесь обеспокоенность огромная. В данном случае, на мой взгляд, нужно было думать о том, чтобы после возвращения из поездки не участвовать в заседаниях все 14 дней", – сказала Р. Башкене.

"Период самоизоляции в 14 дней не был отбыт и это показывает, что каждый из нас должен быть очень ответственным", – отметила вице-председатель парламента.

В сообщении говорится, что канцелярия установила контакты сотрудницы, от которой могла исходить угроза распространения заболевания, в помещениях парламента, их несколько.

В следующий вторник в Сйме пройдут пленарные заседания, но члены парламента придут в зал только проголосовать, а внесение законопроектов, их обсуждение смогут наблюдать из своих кабинетов.

В Литве коронавирус установлен более чем у 250 человек, четыре человека умерли.