"Мы не намерены отзывать решение, но ищем гибкость к особым группам населения, которые испытывают трудности, и возможно муниципалитеты могли бы обеспечить иные меры", – заявил А. Верига на пресс-конференции в среду.

Министр также подчеркнул, что понимает, что люди, которые находятся в карантине в муниципальных помещениях "сталкиваются с действительно неприятными вещами, такими как жилищные условия, которые они не выбирали". Однако, по его словам, решение обосновано на принципах управления превенции распространения вируса.

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По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, столичное самоуправление уже решило отпускать домой семьи с детьми. Министр заявил, что это с ним не было согласовано.

"Я хочу попросить мэра до принятия решений советоваться", – заявил он.