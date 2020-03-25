Находящиеся в самоизоляции люди сами не могут выносить мусор в контейнеры

BNS ru.DELFI.lt

Находящиеся в самоизоляции в своих домах и квартирах люди не могут выбрасывать мусор в контейнеры, предупреждает министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка. Он заметил, что для получения услуги по выносу мусора они должны обратиться в муниципалитет.

"Назначенный муниципалитетом человек, который доставляет еду и продукты изолированному человеку, должен выносить и мусор", – сказал 25 марта Мажейка. По его словам, жители, находящиеся в изоляции должны складывать мусор и держать его дома в герметичных пакетах до прибытия ответственного лица. С целью пресечения распространения коронавируса Министерство охраны окружающей среды подготовило и другие рекомендации для таких людей, работников сферы коммунальных услуг и торговцев. Статьи по теме: Куодис: если жизнь не вернется в нормальное русло, в Литве появится армия безработных Swedbank: экономика Литвы в этом году сократится на 5% Салфетки, туалетную бумагу, одноразовые носовые платки, защитные маски и другие отходы такого типа жителям рекомендуют выбрасывать в отдельный пакет и только после этого бросать в контейнер. То же самое должны делать центры карантина при муниципалитетах. Рекомендуется в отдельный пакет складывать и сортируемые упаковки (бумажные, пластиковые, жестяные). Во время карантина следует остановить прием тары в небольших магазинах. Ее должны принимать только в автоматах по приему тары, а магазины, при которых они действуют, должны обеспечить должную гигиену. Кроме того, рядом с автоматом должен находиться только один человек. Компаниям, утилизирующим отходы, рекомендуют во время карантина чаще дезинфицировать контейнеры.

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