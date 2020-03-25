Куодис: если жизнь не вернется в нормальное русло, в Литве появится армия безработных

Заместитель председателя правления Центробанка Литвы Раймондас Куодис в передаче "День на Delfi" сказал, что вызванный коронавирусом экономический кризис может лишь усугубиться. По его словам, в Литве редко принимают решения с учетом будущего.

Профессор сказал, что в данной ситуации много можно делать иначе.

"Я в фейсбуке неоднократно цитировализвестного хоккеиста Уэйна Гретцки, его спросили, почему он стал великим хоккеистом, он ответил, что он мчался туда, где будет шайба, а не туда, где она находится. Иными словами, я уже несколько недель пишу в фейсбуке о том, что надо прекратить полеты за границу, а они продолжались до последней минуты. Безответственные люди, которые не хотели потерять свои деньги, летели кататься на лыжах и думали, что ничего не случиться. Я думаю, надо было ограничить масштаб перевозки людей. Естественно, сейчас было бы легче бороться, если бы границы закрыли, а пропускали бы только продукты питания, а не безмозглых туристов, которые ни о чем не думают, им кажется, что сейчас их всех на "Спартане" доставят", – сказал Куодис.

Он подчеркнул, что Литва и другие страны Европы должны предпринять такие жесткие решения, какие были приняты в Китае.

"Китае через неделю-две избавиться от этого потому, что были приняты жесткие решения, новых случаев там практически нет. Я думаю, вопрос будет решен. Западные демократии слишком мягкие для таких решений. Мы видели, как менялась позиция премьера Британии: то он придумал, что всем дадут переболеть, а сейчас закрывает метро и школы, а сейчас уже поздно. Я боюсь, что если какая-то западная страна распустит нюни и сдастся, то плохо будет и другим странам", – сказал экономист.

По словам профессора, в Литве не хватает смелых решений, кроме того, не учитывают будущее.

"В этой стране немногие люди могут думать с учетом нескольких шагов вперед. Большинство не видит дальше своего носа", – убежден собеседник.

Он считает, что Литва должна действовать, как это делали на Востоке.

"В принципе – да. Ради нашего благосостояния", – прибавил он.

"Настоящие права людей кончаются там, где начинается право других не заражаться от идиотов. Когда мы это осознаем, начнем жить лучше, особенно в такой кризисный период, а сейчас много говорят ни о чем", – сказал Куодис.

Он сказал, что ждет довольно мрачный сценарий.

"Если жизнь не вернется в нормальное русло, у нас будет армия безработных, которые будут получать пособия. Я не против, но надо понимать: если мы сильно снизим предложение, сколько бы мы не закачивали денег в экономику, предложение не увеличится, будут расти цены. Естественно, больше денег будет конкурировать при небольшом предложении. Представьте, что люди вдруг перестанут готовить еду, все станут безработными, а мы платим им деньги. Еды нет, а деньги есть. Что делать людям? Конечно, конкурировать за еду. Конечно, в условиях открытой экономики есть конкуренция, но если так будет во всем мире, импортировать не сможем", – заметил он.

Он заметил, что нужны понимание, быстрая реакция и нестандартные меры.

"Нужно сплотиться и что-то делать", – прибавил экономист.