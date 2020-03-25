Поток денег эмигрантов иссякает: в Литву перевели чуть больше миллиарда

Уехавшие за границу соотечественники и иностранцы в 2019 году перевели в Литву 1,113 млрд евро, а это почти на 1% меньше, чем в 2018 году, сообщает Центробанк Литвы.

Представитель ЦБ Мантас Вилнишкис сказал Delfi, что больше всего денег в 2019 г. пришло из США - около 1/5 всех денег.



"Из США больше всего денег поступало с 2016 года, в 2018 году ситуация изменилась, в лидеры вышла Великобритания. Однако в 2019году снова переводы из Великобритании уменьшились: в лидеры вышли США и Россия", – сказал экономист.

Переводы из Литвы, как сказал специалист ЦБ, отличаются похожей динамикой.



"Примерно с 2014 г. они стабильно снижались до 2018 г, потом стали расти. В 2019 г. из Литвы перевели 415 млн евро (в 2018 г. – 432 млн). Стало меньше переводов в Великобританию, Россию, но на 60% выросли переводы в Украину, эта страна вышла в лидеры", – сказал экономист.

