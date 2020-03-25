Шимашюс: меняем порядок карантина для семей с детьми

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поделился важной информацией, которая касается вернувшихся из-за границы семей с детьми. Вильнюс решил изменить условия помещения в карантин для таких семей.

"Мы должны признать, что введенный со вторника министром здравоохранения эксперимент, связанный с принудительным карантином вернувшихся из-за границы, не удался. Мы сделали все, как требовали условия Минздрава, но для семей с детьми никакая гостиница дом не заменит. Точно также гостиница не заменит КПЗ для тех, кто не умеет себя вести. В тот вечер мы пытались донести это до Минздрава, но изменить ее решение не удалось", – писал Шимашюс в фейсбуке.

Он порадовался, что во вторник вечером от главы правительственной группы по информированию общества Гедрюса Сурплиса получил новость о том, что людям будет разрешено проводить время карантина дома или в другом подходящем помещении.

"Хотя в аэропорту и был конфликт с представителями Национального центра общественного здравоохранения, которые не одобряли это, но семьям с детьми мы разрешаем ехать к свои дома (практикуем с минувшей ночи). В целях экономии времени обязательное по регламенту медицинское освидетельствование может состояться потом. Это не расходится с решением главы Минздрава и отвечает, хотя бы отчасти – здравому смыслу и интересам людей", – сказал Шимашюс.

Он сказал, что 24 марта поздно вечером информировал премьер-министра и главу Минздрава о принятом решении и выпустил семьи с детьми домой.

"Такие семьи должны отвечать следующим требованиям: у них должно быть безопасное изолированное место на время карантина;

– указан адрес, где они проведут эти 14 дней;

– они должны дать согласие на проверку в любое время суток (до разработки технологического решения);

– если они нарушат правила, согласны нести установленное законом наказание", – писал Шимашюс.

По словам мэра, те, у кого нет таких условий или кто с ними не согласен, останутся в помещении, предоставленном муниципалитетом. Штрафы за нарушение режима ждут значительные, поскольку тут нет места для риска. Он писал, что парламент должен ужесточить это наказание.

Мэр извинился за доставленные неудобства перед другими семьями и поблагодарил премьер-министра за понимание.

Шимашюс прибавил, что события минувшей ночи показали, что в случае с некоторыми людьми принудительный карантин в выделенных помещениях обязателен.

"К сожалению, как мы видели вчера, часть этих людей даже полицейским в униформе вместо "добрый вечер" хором говорит "иди ты...". Вопрос лишь в том, как муниципалитету, у которого нет силовых структур, превратить гостиницу в КПЗ. Я надеюсь, что и этот аспект при внесении поправок учтут", – писал мэр.