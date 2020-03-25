По данным на 9 ч. 25 марта в Литве подтверждены 255 случаев коронавируса.
Болезнь унесла жизни двух человек.
Выздоровел один человек.
24 марта проверено 737 образцов.
В общей сложности проверен 3471 образец.
Минздрав Литвы сообщает, что количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 255.
По данным на 9 ч. 25 марта в Литве подтверждены 255 случаев коронавируса.
Болезнь унесла жизни двух человек.
Выздоровел один человек.
24 марта проверено 737 образцов.
В общей сложности проверен 3471 образец.