В Литве количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 255

Минздрав Литвы сообщает, что количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 255.

По данным на 9 ч. 25 марта в Литве подтверждены 255 случаев коронавируса.

Болезнь унесла жизни двух человек.

Выздоровел один человек.

24 марта проверено 737 образцов.

В общей сложности проверен 3471 образец.