Новые послы Литвы: кого предлагают направить в Россию и Украину Сменится посол при ЕС

В мае в России и Украине должны начать работать новые послы Литвы, а летом завершится срок полномочий послов Литвы в США и при Евросоюзе.

Согласно подготовленным проектам постановлений правительства, послом Литвы в Москве предлагается назначить карьерного дипломата Эйтвидаса Баярунаса.

Э. Баярунас работал послом в Швеции, генеральным консулом Литвы в Санкт-Петербурге.

Бывший дипломатический представитель Литвы в России Ремегиюс Мотузас был отозван с должности в январе этого года.

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Согласно другому проекту, с 12 мая послом Литвы в Украине предлагается назначить Вальдемараса Сарапинаса. С 11 мая он должен быть отозван с поста посла в Финляндии.

В. Сарапинас работал советником экс-президента Дали Грибаускайте, был генеральным консулом Литвы в Нью-Йорке, ранее он был секретарем Министерства обороны, работал атташе по обороне в США и Канаде, был вице-министром обороны, канцлером правительства.

С 30 июля планируется отозвать Роландаса Кришчюнаса с должности посла в США. Он работает в Вашингтоне пять лет.

17-ого августа должны завершиться полномочия постоянного представителя Литвы при Евросоюзе Йовиты Нелюпшене. Советник бывшего президента Д. Грибаускайте работала в Брюсселе с 2015 года.

Также с 4 июля планируется отозвать посла в Турции Аудрюса Брузгу и посла в Испании Скайсте Анюлене, с 11 июня – посола при Совете Евроы Лайму Юрявичене, с 16-ого июля – посла в Грузии Гедрюса Пуоджюнаса.

Послов в Литве утверждает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам сейма.