В Литве коронавирус унес жизнь еще одного человека скончалась пациентка из Укмерге

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в Сантаришкской клинике от коронавируса скончалась женщина из группы риска. Это вторая смерть в Литве от этого вируса.

Минздрав сообщил, что скончавшаяся женщина была доставлена из Укмерге. Ей было 90 лет.

Пациентку 16 марта выписали из Укмергской больницы. С высокой температурой ее привезли в Сантаришкскую клинику 23 марта.

Результаты анализа показали что у нее был коронавирус. Женщина находилась в реанимации.

Соболезнования в связи со смертью женщины выразил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"Сегодня вечером мы узнали печальную весть - от коронавируса в стране скончался второй человек. Это пожилая женщина из группы риска. Выражаем соболезнования близким. Каждая утрата - потрясение для нас, а уход близкого на всю жизнь оставляет боль в наших сердцах. Желаем сил близким, друзьям. Вся страна - с Вами", – писал министр.

Напомним, что по данным на 24 марта в Литве подтвердили 209 случаев коронавируса (COVID-19).

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.