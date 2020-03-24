В Литве установили еще 6 случаев коронавируса всего 209

Минздрав Литвы сообщает, что в стране диагностировали еще 6 случаев коронавируса (COVID-19), общее количество подтвержденных случаев – 209.

Все новые случаи подтверждены в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения, образцы получены из мобильных пунктов. Проводят эпидемиологические расследования.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.