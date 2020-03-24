Эпидемиолог: в Литве начинается вторая волна коронавируса, будут болеть члены семьи

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, эпидемиолог Саулюс Чаплинскас убежден, что в Литве начинается вторая волна коронавируса, будут болеть члены семьи. Один другого заражают самые близкие люди.

"У нас будет вторая волна. Точнее, она уже начинается, только, наверное, мы ее пока не замечаем, будут болеть члены семей, если они вместе были во время карантина. Я давно говорил, вторая группа риска - врачи, и мы это видим. Это понятная закономерность", – сказал Delfi11 профессор.

Delfi напоминает, что в соответствии с новым постановлением Минздрава, всех вернувшихся в Литву в принудительном порядке помещают на 14 дней в предоставленные муниципалитетом помещения. Правда, пока неясно, что делать тем, кто вернулся из-за границы до 24 марта и находится дома. Раньше такие люди могли находиться в своем доме и соблюдать там 14-дневный карантин, при этом члены их семей вели обычный образ жизни.

"С точки зрения эпидемиологии, это нонсенс. Поэтому мы и говорим, если изолируются дома, это должна делать вся семья. Или тогда эти люди не должны контактировать с домочадцами. Почему мы говорим, что хорошо, если помогут соседи, видим, что люди отзывчивы", – сказал Чаплинскас.

По мнению профессора, Литва все еще делает очень мало анализов. Но уже сейчас ясно, что примерно каждый 10, кто приехал из-за границы, может болеть коронавирусом.

"Хочу обратить внимание, что недостаточно сказать, соблюдайте карантин, если человек не понимает, зачем. Тестов на сегодняшний день делаю мало. Но как только мы начали шире тестировать находящихся в изоляции, то в мобильных пунктах проверки в Вильнюсе инфицированы 4-8%. О каком масштабе тогда идет речь? Когда люди начнут понимать, что, возможно, каждый 10, или больше, кто находится в изоляции, инфицирован, может начнут иначе относиться", – сказал профессор.

По словам Чаплинскас, мало говорить о штрафах. Самое главное объяснить людям, зачем такие ограничения.

"Наверное, что-то мы делаем не с того конца. Если мы будем говорить только о штрафах, то наверное это делать поздно. Надо говорить, чтобы люди поняли, если они не выполняют требования и просьбы врачей, они совершают криминальное преступление. Их можно приравнять к не совсем сознательным людям, к убийцам. Мы можем довести систему здравоохранения до краха. Когда люди не смогут получить услуги в этой сфере, если они не касаются Covid-19. Уже не говоря о том, что потребность в услугах вырастет из-за распространения коронавируса", – сказал Чаплинскас.

По его словам, сейчас не время искать виновных и хвастать, что может быть что-то сделал вовремя. Но, по его словам, ошибки надо быстро исправлять.

"Первые сигналы об опасности прозвучали уже раньше. Сейчас не надо паниковать, обвинять кого-то, если он что-то не сделал, и хвастать, как мы вовремя сделали, а смотреть вперед и думать, что делать, чтобы достучаться до ума и сердца каждого человека. Если сейчас мы будем радоваться безответственным действиям, то завтра не будет жизни вообще.

Надо максимально объяснить людям, чтобы они поняли для чего это нужно. А если кто-то не понимает, то думать, как ему напомнить о законе. Но пока это сработает, вирус будет распространяться", – сказал собеседник. По его словам, второй важный момент - увеличение количества тестируемых.

"Сначала надо отобрать их (вернувшихся – Delfi), дать им возможность пройти проверку. Некоторые из них могли заразиться уже в пути. Не все будут зараженными, но если они сейчас находятся в тесном контакте, в аэропорту, в автобусе, в отборочных пунктах, то может быть та же ситуация, что была с туберкулезом. Только мы забыли об этом и почему-то не говорим. По сути, находясь в одной комнате, в одной палате люди заболевали туберкулезом", – напомнил Чаплинскас.