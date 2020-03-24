Власти Клайпеды и Клайпедского района готовы ограничить посещение парков

В то время как правительство и медики-эпидемиологи говорят о важности неукоснительно соблюдать правила о карантине и самоизоляции, Западная Литва столкнулась с массовым наплывом людей, которые проводят время на свежем воздухе. Отдыхающие отказываются всерьез воспринимать требование не собираться в группы более пяти человек. Власти Клайпеды и Клайпедского района готовы принять меры.

Накануне социальные сети облетели многочисленные фотографии, как десятки людей, как ни в чем не бывало, прогуливаются по аллеям курортной Паланги и культовым объектам Приморского регионального парка неподалеку от Клайпеды. Люди наслаждались хорошей погодой и свежим воздухом, но, по ряду причин, отказывались или не могли соблюдать рекомендации и прямые указания Минздрава не собираться в группы более пяти человек. Одним из главных мест притяжения стал песчаный мыс «Шапка голландца» (Голландский колпак), находящийся между Клайпедой и Палангой. На минувших выходных стоянка у этого места была забита автомобилями, людей было так много, что многие оставляли машины под знаками.

В связи с этим власти Клайпедского районного самоуправления приняли меры. Посещение «Шапки голландца» теперь запрещено. Людям, которые нарушат новое распоряжение, грозит штраф в размере 90 евро. С таким заявлением выступил в понедельник, 14 марта, выступил глава районной администрации Артурас Богдановас.

«Из-за распространения коронавируса вся Европа прибегает к более жестким мерам, чтобы защитить человеческое здоровье и жизни. (…) Призывы отказаться от столпотворений не помогают, люди и дальше массово едут на «Шапку голландца», поэтому было решено прибегнуть к соответствующим действиям», - заявил Артурас Богдановас.

Клайпеда может закрыть парки

В Клайпедском полицейском комиссариате указывают на то, что проблемы города схожи с ситуацией в районе. Часть горожан поверхностно относятся к настойчивым рекомендациям кабинета министров. На вопрос журналиста, готов ли город последовать примеру ближайших соседей, мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас заявил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Скорее всего, новые ограничения неизбежны.

«Мы очень ответственно смотрим на то, что происходит в городских парках и излюбленных общественных местах, где обычно собираются клайпедчане. С одной стороны, можно запретить и ограничить. С другой стороны, можно осознать и понять, что есть два аспекта. Первый – это ответственность, сознательность и гражданственность самих граждан. Второй, если будем запрещать, это ляжет дополнительной ношей на полицию, которая должна обеспечить выполнение этого распоряжения. Скорее всего, мы пойдем тем же путем. Не потому, что нам очень хочется вводить дополнительные запреты, но для того, чтобы уменьшить риск. Похоже, определенные ограничения будут неизбежны», - констатировал мэр.

Помимо этого, градоначальник в очередной раз обратил внимание, что на Клайпеду возложена особая задача и большие нагрузки. В течение недели город-порт должен принять около 1000 соотечественников, прибывающих на паромах DFDS и TT-Line из Германии и Швеции. Только сегодня, 24 марта, в портовый город прибудут три парома с 200 пассажирами на борту.

Между тем в публичном пространстве стран Балтии начинают звучать оценки, что ограничения пребывания людей на свежем воздухе – ошибочная мера. Накануне с таким заявлением выступил экс-глава Латвийского общества врачей, член Всемирной ассоциации врачей Петерис Апинис. По его словам, главное оружие против Covid-19 – укрепление иммунной системы, следовательно, необходимо «ходить, бегать, ездить на велосипеде на свежем воздухе каждый день». Он убежден, что «только косвенный иммунитет позволит легко переболеть коронавирусом». Об этом медик пишет на своей страничке в Facebook. https://www.facebook.com/apinispeteris/photos/a.1855903978037297/2319039451723745/?type=3&theater