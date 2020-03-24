Директор гостиницы об изолированных: люди путают изоляцию с санаторными услугами

С прошлой пятницы в помещениях гостиницы Urbihop компании Darnu Group безвозмездно поселяют вернувшихся из-за границы лиц, нуждающихся в 14-дневной изоляции. Около 50 человек поселились в гостинице в минувшие выходные. Во вторник из аэропорта привезли еще около 150 человек.

В пресс-релизе сказано, что в гостинице работают 10 работников Darnu Group, которые размещают прибывших, убирают общие помещения, занимаются логистикой. Работники по мере сил обеспечивают людям комфорт: им дают посуду, горячие напитки, подготовили всю необходимую информацию о карантине. Еду поставляет Вильнюсский муниципалитет. Работникам гостиницы дали все необходимые средства защиты.

Гендиректор Darnu Group Сигита Сурвилайте-Мекёнене сказала, что работать в таких условиях сложно, поэтому она надеется на понимание людей.

По ее словам, работники гостиницы сталкиваются с массой вызовов: многие приехавшие граждане еле стоят на ногах, они явно пьяны, возмущены тем, что их насильно помещают в карантин.

"Они отрицательно оценивают ситуацию, требуют отдельные комнаты, еду, именно ту, которой им хочется – это лишь часть того, с чем сталкиваются работники. Похоже, некоторые помещенные сюда люди путают карантин с санаторием", – заметила Сурвилайте-Мекёнене.

По ее словам, ситуация непростая, но не отпугивает от желания помочь людям и муниципалитету.

"Мы готовы, если потребуется, на свои средства оборудовать на арене SEB и помещение под больницу – временную больницу, где врачи смогут оказывать необходимую помощь людям", – сказала она.