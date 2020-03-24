Специалисты в Литве боятся теплых выходных: надо закрыть парки и детские площадки

Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Дайва Размувене 24 марта на пресс-конференции сказала, что в Литве больше 50% случаев заболевания коронавирусом - это молодые люди. Она сказала, что необходимо закрыть детские площадки.

"На данный момент подтверждены больше 200, основная часть - больше 50%, это молодые люди 20-40 лет. У каждого из них было немало контактов", – сказала Размувене.

По ее словам, поиск контактов - нелегкая задача. Она заметила, что сейчас выявлены 10–13 случаев местного заражения вирусом.

"Большая часть – 96% - привозные случаи, в основном из Великобритании", – заметила она.

Она одобрила обязательную изоляцию людей, приехавших из-за границы и ношение масок в общественных местах.

"Вирус распространяется среди нас. Это как барьер, защита для меня, другого. Хотя от вируса это не спасает", – напомнила она. Она порадовалась, что в Вильнюсе все больше людей носят маски.

"Мы наконец-то научились носить маски. От вируса они не защищают, но от выделения секретов - защищают", – заметила Размувене.

"Мы должны понять, что это делают потому, что самоизоляция на сегодняшний день - единственный способ пресечения вируса в обществе", – сказала она.

Размувене призвала забыть о сравнении коронавируса с гриппом.

Каунасская клиника 24 марта сообщила о том, что сейчас в самоизоляции находятся около 80 их работников.

"Со вчерашнего дня вышло распоряжение проверять на коронавирус всех госпитализированных пациентов, неважно, с каким диагнозом они поступили. (…) Я думаю, это приостановит распространение в больницах", – сказала Размувене.

Она заметила, что предложение ходить в общественных местах по двое - хорошее решение, поскольку в выходные прогнозируют замечательную погоду.

"В парках, на улице, в магазинах сейчас ходят не по два, людей много. Все общество будет рваться в парки, в других странах парки уже закрыты. В других странах если сидит в парке на лавочке, к нему подходят отвечающие за порядок и просят его покинуть это место. Так пытаются сократить количество людей в разных местах", – сказала Размувене.

Она прибавила, что одобряет новые предложения и что надо закрыть детские площадки.

"Я думаю, если человек не понимает, то нужны запреты", – заверила Размувене.

"Сколько будет случаев, сложно сказать, мы видим много – тысячи, десятки тысяч. Но может не будем прогнозировать, эта информация не приносит пользы. Лучше говорить людям, чтобы не выходили на улицу", – сказала она.