Суд: Каунас законно расторг договор со стоившей стадион турецкой компанией

Самоуправление второго по величине города Литвы Каунаса обоснованно расторгло договор со строившей стадион в турецкой компании Kayi Insaat.

Во вторник Каунасский окружной суд отклонил жалобу компании, в которой она просила признать расторжение договора незаконным.

Каунасский муниципалитет в январе сообщил о расторжении договора о реконструкции стадиона с турецкой компанией, это было мотивировано невыполнением обязательств. Самоуправление тогда сообщило, что получило адресованные туркам претензии кредиторов относительно того, что компания не рассчиталась за строительные материалы, проектирование и другие услуги.

Турецкая компания обжаловала в суде решение о расторжении договора.