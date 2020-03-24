"Вместе мы сильны": в Литве стартовала инициатива помощи нуждающимся во время карантина Бесплатный номер помощи - 1827

Гражданская инициатива "Вместе мы сильны" призвана помочь тем, для кого введение карантина в стране стало большим испытанием. К инициативе уже присоединились более 1400 человек во всей Литве, а также президент Гитанас Науседа.

Национальный центр координации волонтеров призывает регистрироваться всех, кто имеет возможность помочь людям пожилого возраста с покупками, оказать поддержку нуждающимся, особенно детям.

Также призывают помочь тех, кто имеет автомобиль и готов проявить себя в роли курьера, или оказать любую другую помощь.

Национальный центр координации волонтеров будет оказывать помощь на протяжении всего карантина. Более 30 человек, которые работают 7 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера, уже вносят свой вклад, оказывая помощь в колл-центре.

Если вы хотите присоединиться к инициативе - можете зарегистрироваться на сайте www.stipruskartu.lt.

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