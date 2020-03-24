Сингапурская Grinvest планирует гостиницу на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе

Сингапурская инвестиционная компания Grinvest PTE планирует гостиницу на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе, сообщает самоуправление.

В подготовленных по заказу компании Gene developments предприятием Unitectus проектных предложениях указано, что на участке 0,5 гектара по адресу проспект Гедиминаса 10 планируется реконструировать часть административного здания в гостиницу.

Четырёхэтажная пристройка находится во внутреннем дворе, у скрещения проспекте Гедиминаса с улицей Тоторю, сейчас в ней находится магазин одежды.

После реконструкции площадь здания должна составить 6,4 тыс. кв. метров, в отеле намечается оборудовать 123 номера, а также торговые, общепитовские, административные помещения.

Получить комментарий представителей Gene developments BNS не удалось. Предприятие с 2016 года принадлежит сингапурской компании Grinvest PTE“, которая купила его у люксембургской инвесткомпании Laurus.