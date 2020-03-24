Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 187, Латвия – 197, Эстония – 369

BNS ru.DELFI.lt

В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 753 новых случаев коронавируса, единственная смерть зафиксирована в минувшую пятницу в Литве, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 187 случаев, проверено 2734 человека, умер 1 человек. Латвия: подтверждено 197 случаев, проверено 6806 человек. Эстония: подтверждено 369 случаев, проверен 4041 человек.

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