Пациентка Каунасской клиники из гастроэнтерологического отделения заболела коронавирусом изолированы 77 работников клиники

23 марта вечером коронавирус был установлен у пациентки гастроэнтерологического отделения Каунасской клиники.

Пациентка на минувшей неделе поступила в больницу с кровоизлиянием в желудок. Никаких симптомов коронавируса у нее не было, поэтому ее поместили в гастроэнтерологическое отделение. После того как остановили кровотечение, состояние стабилизировалось, пациентку в пятницу отпустили домой. Вечером того же дня у нее поднялась температура, женщину снов провезли в клинику, ее проверили на пневмонию, но диагноз не подтвердился. Женщину оставили в больнице, снова в гастроэнтерологическом отделении, подозревали патологию печени.

23 марта появились новые симптомы – дыхательная недостаточность, снова проверили легкие, появились признаки пневмонии. У женщины взяли образец на COVID-19. 23 марта выяснилось, что результат теста положительный.

После получения результата сделали все возможное для пресечения распространения COVID-19 в Каунасской клинке. Ее на автомобиле перевезли в Инфекционную больницу. За ночь идентифицировали всех работников и пациентов, которые с ней контактировали. Работников отправили домой в самоизоляцию, сегодня всех их планируют проверить на COVID-19. Работников, которые в то время работали в отделении, но с пациенткой не контактировали, тоже проверят на COVID-19.

Персонал сделал все возможное для защиты других пациентов гастроэнтерологического отделения.

С прошлой недели все работники Каунасской клиники ходят в масках и респираторах, в защитных халатах, надевают перчатки и предпринимают другие меры безопасности.