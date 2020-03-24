Россиян призывают вернуться на родину: как это сделать из Литвы

На сегодняшний день правительство Литвы продлило действие транзитного коридора до 26 марта с.г. и все российские граждане, имеющие шенгенские визы, беспрепятственно могут проследовать по территории Литовской Республики, сообщает посольство РФ в Вильнюсе.

Для въезда в Россию действуют два пограничных пункта на российско-литовской границе: Советск-Панемуне и Чернышевское-Кибартай, которые можно пересечь на автомобиле (круглосуточно) и в пешем порядке (с 05:00 до 24.00), а также Медининкай-Каменный Лог (пересечение только автотранспортом) для въезда на территорию Белоруссии.

Кроме того, 31 марта с.г. компания «Аэрофлот» осуществит рейс по маршруту Вильнюс-Москва и, как мы надеемся, возобновится регулярное авиасообщение.

Посольство призывает российских граждан воспользоваться имеющимися возможностями и в кратчайшие сроки вернуться в Россию из-за ограничительных мер, которые могут быть приняты правительством ЛР в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Если по каким-либо объективным причинам наши граждане не могут самостоятельно покинуть территорию Литвы, просим их незамедлительно связаться с Посольством по телефону (+370) 683-381-65 для проработки вопроса о их возможной эвакуации.