Вильнюсский муниципалитет будет распространять информацию на литовском, русском и польском языках

Вильнюсский муниципалитет с помощью "Литовской почты" будет распространять информацию о коронавирусе на литовском, русском и польском языках.

Жители Вильнюса получат 200 000 писем с информацией и карантине на трех языках.

В пресс-релизе сказано, что жители, которые не соблюдают условия карантина, представляют опасность для себя и окружающих, поэтому людей просят не собираться на улице, не пускать детей на детские площадки, больше времени проводить дома и соблюдать социальную дистанцию.

Жителей также призывают регулярно мыть руки, проветривать помещения, протирать поверхности, еду покупать реже, но в большем количестве, информируют, что можно позже оплатить коммунальные услуги и т.д.

"Мы хотим, чтобы каждый житель Вильнюса получил необходимую информацию о правилах карантина и превентивных мерах. Информации очень много, но мы видим, что часть людей ее не получает, поэтому будем использовать и этот канал – прямые письма", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.

Карантин в Литве действует с 16 марта до 30 марта. Его планируют продлить.