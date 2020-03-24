Вирус распространяется: в Биржайском районе 9 новых случаев

Муниципалитет Биржайского района 24 марта сообщил о 9 новых случаях коронавируса.

"24 марта утром Паневежский департамент Национального центра общественного здравоохранения информировал, что в Биржайском районе установили еще 9 случаев заражения коронавирусом", – сказано в сообщении.

Эту информацию подтвердила и заведующая отделом инфекционных заболеваний Паневежского департамента Национального центра общественного здравоохранения Довиле Брайинскене.

"Подтверждаю, что это так", – сказала она.

Напомним, что в воскресенье в Биржай был подтвержден первый случай заболевания. Всего в Биржайском районе установили 10 случаев заражения.