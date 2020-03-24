Грибаускайте: тупое упрямство и отрицание ошибок - вот что преступно

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник утром в интервью на LRT сказала, что никого не должно было удивить, что "административные способности в нашем государстве не слишком большие и хорошие".

Так она оценила усилия Литвы в деле покупки реагентов.

На вопрос, что она почувствовала, когда министр финансов Вилюс Шапока пригласил ее возглавить совет фонда по снижению последствий коронавируса (COVID–19), она ответила:

"Я обрадовалась, поскольку смогу активнее помогать в решении вызовов, которые появились перед нами".

По ее словам, не надо делать из этого прямые выводы, будто власть с ними не справляется.

"Не надо делать такие выводы. Сейчас такое время, что все должны делать. что могут, на что способны в меру своих возможностей, я думаю, что это должен делать каждый. А оценки, конечно есть разные. Никто не застрахован от ошибок, мы все их допускаем и будем делать, весь мир был застигнут врасплох, подготовиться к этому было сложно. А то, что административные способности в нашем государстве не слишком большие и хорошие, это известно давно.

Я бы сделала такой вывод – ошибки допустимы, их можно понять, но их надо быстро исправлять. А тупое упрямство и их отрицание, это уже преступно", – сказала Грибаускайте.

Delfi напоминает, что об ошибках команды главы Минздрава Аурелиюса Вериги в понедельник говорил президент Гитанас Науседа, но он призывал не менять Веригу.

Грибаускайте видит попытку отрицать ошибки.

"Самый очевидный пример - тестирование, его отрицали, отрицали необходимость тестировать больше людей. Именно поэтому мы сейчас теряем врачей, закрываем часть медучреждений только потому, что врачей не проверяли. В такой ситуации надо слушать эпидемиологов. Не политики должны решать, кого и сколько раз проверять", – сказала экс-президент.

"Сейчас тестировать надо всех, кто должен работать: продавцов, фармацевтов, врачей", – сказала она.

Грибаускайте заметила, что и общество сквозь пальцы смотрело на требования карантина: люди ходят в магазины, некоторые не соблюдают 14-дневную самоизоляцию.

"Надо ужесточать условия карантина, это делали все страны. Сначала пытались по-хорошему, а потом ужесточали условия, к чему и идет правительство", – оценила она ситуацию.

Грибаускайте сказала, что всем надо вооружиться терпением.

"Выбора нет, мы будем вынуждены учиться, каждый бизнес, каждый человек. Ситуация будет длиться дольше, чем мы надеялись. (...) будет такой экономический кризис, какого мир еще не видел. С кризисом в здравоохранении мы справимся скорее, но последствия будут намного сложнее. Всем надо проявить терпение, собраться и жертвовать", - сказала она.