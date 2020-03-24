В Литве установили еще 8 случаев коронавируса

На данный момент в Литве подтверждено 187 случаев коронавируса, сообщает Минздрав Литвы. Ночью подтвердили 8 новых случаев.

Данные на 9.00 ч. 24 марта:

Количество подтвержденных случаев: 187

Количество смертей: 1

Количество выздоровевших: 1

Лечатся дома в изоляции 1

Накануне исследовано: 373 образцов

В общей сложности исследовано: 2734

Количество людей, предоставивших свои данные НЦОЗ: 74 887

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.