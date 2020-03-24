Магазины в Литве должны регулировать потоки покупателей: за покупками ходить по одному

Магазинам продуктов питания и аптекам в Литве предписано ограничить потоки покупателей, делать покупки запрещено группам более двух человек, между людьми в магазинах должна быть дистанция не менее двух метров.

Это предусмотрено в подписанном в понедельник решении управляющего чрезвычайной ситуацией министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

В документе не сказано, как следует регулировать потоки покупателей.

Раньше магазинам было лишь рекомендовано регулировать потоки клиентов.

Магазины также обязаны дезинфицировать корзинки и тележки после использования.

Они должны обеспечить, чтобы посетители в очередях соблюдали расстояние не менее одного метра. Кроме того, покупателей призывают переходить на безналичный расчет.

Также предписано, чтобы продавцы работали в каждой второй кассе, если между ними на соблюдено расстояние два метра.

Работникам магазинов следует обеспечить возможность не реже раза в два часа, а при необходимости и чаше, мыть руки мылом и тёплой водой, дезинфицировать их.

В случае необходимости рекомендуется оборудовать перегородки между работниками магазинов и клиентами.

Также запрещено делать покупки группами более двух человек.

"(...) члены семьи должны ходить за покупками по одному", – сказано в решении Вериги.

Торговые сети между тем утверждают, что потоки покупателей в магазинах стали меньше, а жёсткое регулирование, по их мнению, может дать противоположный результат – люди массово вынуждены будут ждать на улице в любую погоду.