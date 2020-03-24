Мэр Клайпеды договорился: во вторник вернувшихся на пароме еще не изолируют Шимашюс назвал решение нелогичным

После того как 23 марта вечером главой Минздрава Литвы был подписан приказ о принудительной изоляции всех прибывающих в Литву на 14 дней в помещениях муниципалитета, главы некоторых самоуправлений отреагировали на него скептически. Приказ, который вступил в силу с полуночи критиковал и требовал отменить мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, о том, что требование будут выполнять со среды сообщил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

По словам Грубляускаса, во вторник вернувшихся на пароме еще будут "обслуживать в обычном порядке".

"Три долгих часа переговоров, убеждений и совещаний с Минздравом и главами DFDS принесли результат. И по крайней мере в контексте требований к Клайпеде завтра, вернее уже сегодня, есть день на подготовку. Все вернувшиеся во вторник в Клайпеду будут обслужены в обычном порядке, а со среды – по новому порядку. Сделаем цивилизованно, но строго и правильно", – сказано на фейсбуке Грубляускаса.

В связи с этим решением Вериги мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс написал премьеру Саулюсу Сквернялису письмо, в котором выразил свой протест.

"(...) если решение не будет отменено, это затронет нас всех и заметно осложнит борьбу с COVID-19", – утверждает мэр в своем аккаунте в фейсбуке.

По его мнению, главная проблема не размещение всех вернувшихся из-за рубежа, а всех больных COVID-19 в легкой форме.

Мэр Вильнюса утверждает, что это приведет к трате административных и медицинских ресурсов, "их останется меньше для тяжелых больных, а это будет стоить жизней", "будут тратиться нечеловеческие экономические ресурсы без всякой пользы для обуздания вируса", люди станут избегать делать тесты на COVID-19.

В конце концов, полагает Шимашюс, эти распоряжения министра реально даже не выполнимы, так как, по словам эпидемиологов, COVID-19 переболеет около двух третий всех членов общества.

"Почти 2 миллиона жителей Литвы придется перевести из своих домов", – говорит мэр.

Решение министра здравоохранения он называет нелогичным и опасным, призывает премьера его отменить и "принять меры, чтобы у министра здравоохранения больше не было возможностей принимать подобные решения, не основанные на науке и врачебном опыте".

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что требование принудительной изоляции вернувшихся действует с 24 марта, исключение сделано лишь для Клайпеды.

В интервью LRT он сказал, что сделать исключение решили после переговоров с мэром города и руководством компании, которая доставляет людей на паромах.

"Поскольку первые пассажиры прибудут 24 марта, они еще не знали о новом порядке, поэтому Клайпеда просила дать им один день, чтобы не возникли беспорядки. В конце концов тут есть своя специфика, очень много людей приезжает на своих автомобилях, Клайпеда должна заняться логистикой этих авто. На это мы дали Клайпеде один день, другие муниципалитеты должны выполнять требование с 24 марта", – сказал министр.

По его словам, это означает что все возвращающиеся должны будут провести в предоставленных муниципалитетом помещениях 14 дней.

"Я понимаю, что для муниципалитетов это вызов, но муниципалитетам дали достаточно времени на подготовку (...). Кроме того, не надо забывать, что гостиницы у нас пустуют, об этом уже говорилось. Это хорошие условия для карантина вернувшихся людей на все 14 дней", – сказал министр.